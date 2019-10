© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rese note le nominations per i premi del Dubai Globe Soccer Awards, arrivato all'undicesima edizione e in programma il 29 dicembre a Dubai. Ecco quelle relative al "Best Men's Player of the year", ossia il miglior giocatore dell'anno. È dominio Liverpool con i campioni d'Europa che piazzano ben 4 giocatori su 7 nominati. Serie A rappresentata da Cristiano Ronaldo, chiamato all'ennesima sfida con Lionel Messi:

Sadio Mané (Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson Becker (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Lionel Messi (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)