Rese note le nominations per i premi del Dubai Globe Soccer Awards, arrivato all'undicesima edizione. Ecco quelle relative al "Best revelation player", ossia la rivelazione dell'anno:

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Salisburgo)

Ansu Fati (Barcellona)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Joao Felix (Atlético Madrid)

