Gol annullato a Simeone, Ribery prova ad accendere la luce. Ma Fiorentina-Cagliari è 0-0 al 45'

Primo tempo intenso e ricco di spunti, quello fra Fiorentina e Cagliari andato in scena allo stadio Franchi.

Parte forte il Cagliari che prova subito ad evidenziare le proprie intenzioni offensive contro una Fiorentina che si affida in tutto e per tutto al talento di Franck Ribery. Dopo 60'' la prima occasione nasce proprio da un errore del francese, ma il tiro di Nainggolan finisce fuori. Al 6' Simeone scappa sul filo de fuorigioco e segna, ma l'arbitro Manganiello annulla per fuorigioco millimetrico del Cholito (poi confermato dal VAR). Al 9' Chiesa rischia per un fallaccio su Joao Pedro, giallo per lui, mentre a livello generale la squadra viola fatica fin troppo a far emergere le proprie idee di gioco.

Ribery si accende, Duncan prende il palo - Intorno alla mezzora ci pensa proprio Ribery a provare ad accendere la luce. Prima con un passaggio illuminante per Lirola, poi con un dribbling riuscito in mezzo a due avversari. La Fiorentina segue il suo leader tecnico e prova a schiacciare il Cagliari. Chiesa si traveste da difensore sardo e ferma involontariamente Ribery da buona posizione, poi Duncan riceve al limite e calcia a botta sicura col sinistro: palo. Le squadre, stanche, provano comunque a trovare il vantaggio prima del 45'. Ma dopo 4' di recupero Manganiello manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0.