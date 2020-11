Golden Boy 2020, la classifica finale: trionfa Haaland, dietro di lui Fati, Davies e Sancho

È Erling Haaland il vincitore del Golden Boy 2020, il concorso internazionale di Tuttosport che ogni autunno premia il miglior Under 21 dell'anno tesserato per un club europeo: "Il ragazzo che viene dai ghiacci e dai fiordi - scrive il quotidiano - ha messo in riga tutti conquistando meritatamente il Golden Boy 2020". È il primo norvegese ad assicurarsi il premio, ma anche il primo scandinavo, e il primo nordico. Va segnalato che Ansu Fati ha invece dominato il referendum su internet, aggiudicandosi quindi il Web Golden Boy. Sesta posizione, invece, per Dejan Kulusevski. Il milanista Tonali, infine, si aggiudica l'Italian Golden Boy grazie al tredicesimo posto nella classifica assoluta. E la Golden Girl è Asia Bragonzi, attaccante del Verona.

Haaland (Borussia Dortmund) - 302 punti

Fati (Barcellona) - 239 punti

Davies (Bayern Monaco) - 226 punti

Sancho (Borussia Dortmund) - 80 punti

Camavinga (Rennes) - 50 punti

Kulusevski (Juventus) - 41 punti

Foden (Manchester City) - 36 punti

Szoboszlai (Salisburgo) - 13 punti

Saka (Arsenal) - 13 punti

Vinicius Junior (Real Madrid) - 9 punti

Torres (Manchester City) - 8 punti

Greenwood (Manchester United) - 7 punti

Tonali (Milan) - 6 punti

Dest (Barcellona) - 3 punti

Gravenberch (Ajax) - 1 punto

Rodrygo (Real Madrid) - 1 punto

David (Lille) - 1 punto