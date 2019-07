GongInCina - Chongqing Dangdai Lifan: un colpo low cost per Cruijff

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A dieci giornate dalla fine la squadra è senza obiettivi, se non quello di arrivare il più a ridosso possibile dalle prime posizioni. 6° in classifica per la squadra allenata da Jordi Cruijff. La Champions League asiatica dista 20 punti, troppi per pensare anche di fare uno sforzo sul mercato. Un movimento, però, c'è stato ed è l'arrivo di Marcinho, ala destra di 24 anni proveniente dall'Internacional di Porto Alegre: un milione il costo dell'operazione. Decisamente low cost rispetto alle cifre a cui questo mercato ci ha abituati.

Nuovo acquisto

Marcinho (c, Brasile, dall'Internacional)

Confermati

Fernandinho (a, Brasile)

Alan Kardec (a, Brasile)

Adrian Mierzejewski (a, Polonia)

Ceduto

Fernando Henrique (a, Brasile, all'Hebei Fortune)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.