Gotti avvisa: "Il Parma ha preso giocatori forti... Ora non li conoscete, ma li apprezzerete"

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha riservato belle parole al suo prossimo avversario in campionato e al suo mercato estivo: "Non conosco la loro situazione dall’interno. Immagino che le problematiche che stanno affrontando siano analoghe a quelle che abbiamo affrontato noi. Da fuori vedo il Parma abbastanza simile all’Udinese perché è una squadra che ha parecchi giocatori forti, ha fatto un mercato prendendo parecchi giocatori forti che i più non conoscono ma che impareranno ad apprezzare in questo campionato. Mi aspetto una squadra forte, non da parte bassa della classifica, e la pelle che ho visto in queste prime partite è una sorta di via di mezzo tra il Parma dello scorso anno e le idee che ci ha fatto vedere nel tempo l'allenatore. Rimane una squadra molto diretta che ricerca velocemente gli attaccanti", le sue dichiarazioni alla vigilia di Udinese-Parma per Udinese Tv.