Grandi manovre Inter-Fiorentina: Chiesa in nerazzurro, Dalbert e Nainggolan in viola

Il grande obiettivo dell'Inter per la prossima estate per l'Inter rimane Federico Chiesa: secondo Sportmediaset, Antonio Conte da sempre è un grande estimatore del figlio d'arte con la maglia viola, che lui vorrebbe trasformare in un esterno a tutta fascia per inserirlo nel suo 3-5-2. Con l'assalto a Chiesa non verrebbe riscattato proprio Moses e i 12 milioni da dare ai Blues andrebbero alla Fiorentina, assieme ai cartellini di Dalbert e Nainggolan, che difficilmente potrà restare a Cagliari con i suoi 4,5 milioni di ingaggio.