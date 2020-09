Grassani sul caso Diawara: "E' possibile che la Roma riceva solo un'ammenda"

Il noto avvocato esperto in diritto sportivo Mattia Grassani ha commentato il caso Diawara alla Gazzetta dello Sport: "Mi sembra un caso meno grave rispetto a quello del Sassuolo. L'irregolarità formale o amministrativa non ha procuratore benefici alla Roma e non escludo che possa essere comminata un'ammenda invece che la sconfitta a tavolino". La difesa giallorossa infatti ammette l'errore ma sottolinea come manchi il dolo visto che il centrocampista poteva tranquillamente rientrare nella liste dei 25 avendo addirittura 4 slot liberi e che tenerlo fuori dalla stessa non ha prodotto un vantaggio diretto. E' attesa per oggi la decisione del giudice sportivo. In caso di 3-0 a tavolino, la Roma farà ricorso.