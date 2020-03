Gravina: "Mai pensato di terminare qui i campionati. Aspetto sociale più che economico"

Intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato del futuro della Serie A che, probabilmente, verrà conclusa in tutti i modi. “Campionati finiti? Ipotesi che non ho mai preso in considerazione. Perché togliendo la speranza dei nostri tifosi toglieremmo la speranza di ripartenza, sarebbe un messaggio negativo. Sono attento alle dinamiche sportive, economiche e sociali e mi accompagna un ottimismo. Lo sport e il calcio sono elementi che rappresentano un barlume di speranza e di ripresa. Dovremo essere convinti di partire il 3 maggio. Se non potremo lo faremo settimane più avanti, ma dobbiamo finire i campionati. L’aspetto economico è secondario rispetto a quello sociale".