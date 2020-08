Gravina: "Ritorno di Lippi in Nazionale? Non voglio intaccare il rapporto con Mancini"

vedi letture

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel corso della trasmissione Dribbling su Rai 2. Fra i temi trattati quello di un possibile ritorno di Marcello Lippi in Nazionale nel ruolo di direttore tecnico: "Con Marcello ho un rapporto straordinario. Rappresenta un'icona nel calcio italiano, ma non si possono costruire voli pindarici ogni volta che ho una colazione di piacere con lui. Con Mancini il rapporto non è solo tecnico ma anche di amicizia e non ho alcuna intenzione di intaccarlo con voci di questo tipo. Quando ci saranno i presupposti in cui l'esperienza di Lippi potrà fare al caso nostro ne parleremo".