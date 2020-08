Gravina su Italia-Bosnia: "Sono convinto che si giocherà a Firenze"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel corso della trasmissione Dribbling su Rai 2. Fra i temi trattati quello della sfida fra Italia e Bosnia-Erzegovina di Nations League, in programma a Firenze il 4 settembre. Sede confermata? "Sono convinto di sì. Applicando il protocollo della UEFA non possiamo non giocare a Firenze. Sarebbe una sconfitta non solo per lo sport ma anche per la politica".