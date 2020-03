Gravina: "Un plauso a Chiellini e Bonucci, veri trascinatori di un gruppo intelligente"

vedi letture

“Dopo un primo momento di smarrimento in cui eravamo tutti presi da interessi personali e in cui abbiamo perso di vista quale potesse essere l’obiettivo comune, credo che il calcio abbia ritrovato un’unità". Così Gabriele Gravina, presidente federale, in un intervento a Radio Radio, sul momento del calcio italiano: "Unità che abbiamo ritrovato tramite un elemento essenziale: tutti siamo fiduciosi, speranzosi nella ricerca farmacologica ma abbiamo un antidoto fondamentale che stiamo riscoprendo, cioè quello della solidarietà. Stipendi? Bisogna trovare una linea comune, io ho rivolto un plauso alla Juventus, a uomini veri come Chiellini e Bonucci, veri trascinatori di un gruppo che ha agito in maniera intelligente, responsabile e con grande lungimiranza, perché sospendere 4 mensilità rimettendole nelle mani della propria società come atto di fiducia dimostra il vero punto di forza delle Juventus. Si sta lavorando a un documento che possa mettere insieme tutte le componenti, dalla A alla Lega Pro, mi sembra che ci siano degli spiragli".