Griezmann e l’esclusione dalla Champions. Vuole andare via a gennaio?

I beninformati parlano di un Antoine Griezmann sempre più fuori dall’ambiente Barcellona. Magari non tanto dalle scelte di Ronald Koeman, ma l’esclusione del francese contro il Ferencvaros potrebbe anche essere un segnale. Quattro presenze nella Liga e quattro sostituzioni, nessun gol fatto, protagonista negativo anche nella sconfitta dell’ultima partita contro il Getafe. Il rischio vero è che diventi il prossimo capro espiatorio di una squadra che sta cercando di recuperare Dembele e Coutinho, altri due che non hanno passato grandi stagioni in blaugrana.

VOGLIA DI SALUTARE - A dir la verità, dopo un’estate a rassicurare tutti sulla sua permanenza, lo stesso Griezmann aveva incominciato a farsi qualche domanda, provando a forzare una possibile uscita. Lo ha fatto tardi, negli ultimi giorni di mercato, quindi è stato praticamente impossibile muovere le pedine corrette. Ora è da capire: Griezmann ha uno stipendio da 17 milioni di euro, una lista di spasimanti lunghissima ma in pochi possono permetterselo. Come per altri club, esagerare con gli ingaggi toglie opportunità nelle cessioni. Insomma, Griezmann ha davanti a sé un futuro complicato, fra perdere il posto da titolare (e quello da riserva?) e provare un'avventura nuova, da un'altra parte, con un ingaggio inferiore. Al netto di un’eventuale rivincita che al momento non sembra nelle corde.