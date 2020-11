Grosso guaio al Gewiss Stadium, il Liverpool distrugge l'Atalanta: è 5-0

Serata da incubo per l'Atalanta, che al Gewiss Stadium affonda contro un Liverpool più forte

LE FORMAZIONI - L'Atalanta toglie Ilicic dal tridente, puntando su Muriel come spalla per Duvan Zapata, mentre l'assente De Roon lascia semaforo verde per Pasalic. Fuori anche Romero nella difesa a tre. Il Liverpool non ha né Matip né van Dijk come difensori centrali, mentre Firmino va in panchina lasciando Diogo Jota come terzo attaccante come Mané e Salah.

ACCELERATORE - La gara parte subito con il piede destro fino in fondo, con i nerazzurri che provano a sfogarsi con Muriel e Zapata, ma la prima occasione arriva con Diogo Jota che sfonda e si presenta di fronte a Sportiello, ma il suo diagonale è preda del portiere nerazzurro. Intorno al quindicesimo, dopo che le misure sono già state prese, Muriel arriva di fronte ad Alisson e calcia centralmente, con qualche imbarazzo per il portiere brasiliano. Poco dopo succede la stessa cosa a Jones, con Sportiello che interviene in maniera non ortodossa. Sono le prove generali del gol con Palomino che - lasciato uno contro uno (con Mojica che tiene la linea del fuorigioco) - non riesce a marcare il portoghese nell'imbucata di Alexander Arnold per lo 0-1.

COME CON L'AJAX - La sensazione è che i Reds mettono le tende nella trequarti nerazzurra, con qualche acuto a novanta metri che Alisson può solo guardare, come una traversa di Zapata giudicata in offside, quantomeno dubbio. Il problema è che, diversamente all'undici di Amsterdam, i Reds spezzano la partita, con un'altra meravigliosa giocata di Diogo Jota che stoppa e incrocia su Hateboer (in difficoltà) per il 2-0. Senza nemmeno troppe discussioni. Così Sportiello si guadagna la pagnotta con un volo su Mané, ma la sensazione è che i Reds siano una spanna sopra.

MEGLIO UNA SETTIMANA FA - Il problema peggiora a inizio secondo tempo, quando Salah e Mané, i peggiori in campo nel primo tempo, trovano lo spunto personale con la corsa. L'egiziano salta facile Hatebeor e spedisce alle spalle di Sportiello, strozzando ogni pensiero di rimonta, poi Mané si infila fra le linee e tocca sotto sull'uscita di Sportiello. Risultato al cinquantesimo: 0-4 e grande mal di testa, che peggiora qualche minuto dopo quando Diogo Jota cala il pokerissimo, saltando anche il portiere.

ACCADEMIA - Il Liverpool ripiega e giochicchia, Zapata spara tre o quattro volte verso Alisson, prende l'incrocio, impegna il brasiliano, va vicino al gol della bandiera. Alla fine però è Sportiello che in un paio di circostanze riesce a disinnescare l'avversario, dimostrando di essere il migliore in campo. E se prendi cinque reti c'è un grosso problema.

ATALANTA-LIVERPOOL 0-5

Marcatori: Diogo Jota 16', Diogo Jota 33', Salah 46', Mané 48', Diogo Jota 54'.

Atalanta (3-4-1-2)

Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer (dall'80' Depaoli), Pasalic, Freuler, Mojica (dall'80' Ruggeri); Gomez (dall'80' Lammers); Muriel (dal 52' Pessina), Zapata.

Liverpool (4-3-3)

Alisson; Alexander-Arnold (dall'80' Williams), Gomez, Williams, Robertson (dal 66' Keita); Henderson (dal 66' Milner), Jones, Wijnaldum (dall'80' Tsimikas); Salah, Jota (dal 66' Firmino), Mané.