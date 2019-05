Guardiola, altro no alla Juve: "Quante volte lo devo dire? Resto al City"

© foto di Imago/Image Sport

"Non mi sposterò a Torino". Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa di fine stagione ha annunciato che sarà alla guida del City anche la prossima stagione.

Nonostante i continui tentativi di Andrea Agnelli, che da settimane lo considera la prima scelta, il manager catalano ha chiuso le porte a un suo trasferimento: "Quante volte lo devo dire? Non mi sposterò a Torino, in Italia, questa estate. Sono soddisfatto di lavorare con questo club, con la gente che c'è qui. Nel calcio le cose cambiano, ma quello che posso dire è che il prossimo anno sarò ancora l'allenatore del Manchester City".