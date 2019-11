Guardiola e le voci estive sulla Juve: "Avevate informazioni sbagliate"

© foto di www.imagephotoagency.it

Pep Guardiola allentore di una squadra italiana? Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato lo stesso allenatore italiano, tornando anche sulle innumerevoli voci estive relative a un possibile approdo sulla panchina della Juventus:

"È stato un piacere venire in Italia a giocare, mi sono trovato benissimo in questo Paese ma devo dire che adesso non ci penso perché sto bene in Inghilterra, è un campionato strepitoso con grande amore per il gioco. Forse in futuro sì, non sono così vecchio ancora".

Avevamo pensato che stesse per arrivare quest'anno.

"Avevate informazioni sbagliate. Dovete fare meglio il vostro mestiere".