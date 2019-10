Guardiola: "Gasperini come Sarri. È come se avesse vinto lo Scudetto"

Fonte: Dall'inviato al Manchester City Media Center, Manchester

Il tecnico del Manchester City, Josep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa del suo alter ego atalantino, Gian Piero Gasperini, elogiando il modo di giocare dell'Atalanta. "Quello che sentivo di Sarri è uguale a quello che penso di Gasperini. Per una squadra come l'Atalanta fare quello che ha fatto lo scorso anno è incredibile. È come vincere un campionato con una grande squadra, è una gioia vederli giocare, hanno coraggio, rispettano la tifoseria andando avanti, attaccando, saltando l'uomo e prendendo tanti rischi".