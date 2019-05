Guardiola-Juve, la stampa estera: Pep è concentrato sul mercato del City

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola protagonista non solo in Italia, ma anche all'estero. Ma non si fa cenno alla trattativa con la Juventus: la stampa inglese, in particolare The Sun, indica le richieste fatte dal tecnico catalano al Manchester City per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: sul taccuino ci sarebbero Joao Felix, Rodri e Maguire.

Sane verso il Bayern - La Bild, invece, afferma che Guardiola avrebbe dato il via libera alla cessione di Leroy Sane al Bayern Monaco. Al posto dell'esterno tedesco, che andrebbe via per un cifra non inferiore ai 100 milioni, dovrebbe arrivare proprio Joao Felix.