© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La situazione tra Inter e Juventus, relativa al futuro di Paulo Dybala e di Mauro Icardi, è una guerra di nervi. Non vogliono fare la prima mossa ma la plusvalenza ingolosisce le due società spiega oggi Tuttosport. La Juve prova a guardare ancora all'estero per il futuro di Dybala ma tutto dipende da Neymar e solo se nella trattativa tra Barcellona o Real Madrid e PSG non dovessero finire contropartite come Coutinho, Isco o James Rodriguez.