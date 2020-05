Haaland, chi se non lui? È il primo marcatore della Bundesliga alla ripresa del campionato

Erving Braut Haaland, e chi se non lui? Il norvegese è il primo marcatore della Bundesliga alla ripresa dopo la pausa forzata a seguito della pandemia da coronavirus.

Non ha perso il fiuto del gol il centravanti, che al 29' finalizza una splendida azione corale partita da Brandt e proseguita con un preciso traversone dalla destra di Hazard che ha trovato lo stinco sinistro di Haaland, bravo a farsi trovare pronto a centro area. Si tratta del 10° gol in 9 partita di Bundesliga tedesca, un impatto semplicemente impressionante da parte del 19enne.

Considerando tutte le competizioni sono 13 reti in 12 partite. E sempre a segno al debutto: lo ha fatto alla prima in Bundesliga, alla prima in Champions, alla prima in Coppa di Germania e al primo Derby della Ruhr, una partita non certo qualsiasi se giochi nel Borussia Dortmund.