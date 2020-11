Haaland ha segnato 14 gol in 11 gare di Champions. A CR7 ne servirono addirittura 51

Dei numeri assoluti di Erling Braut Haaland abbiamo già parlato. 54 gol nelle ultime 50 partite con i club sono un bottino che farebbe impallidire chiunque. Anche e soprattutto Leo Messi e Cristiano Ronaldo, gente abituata a lasciarci con medie di un gol a partita nell’ultima decina di stagioni. E guardando i singoli dati riguardanti la Champions League, emerge come il norvegese classe 2000 abbia stracciato ogni record di precocità in fatto di reti segnate nella massima competizione europea. Ad oggi, Haaland ha messo a segno, in Champions, 14 gol in 11 presenze.

Come detto numeri da record. Cristiano Ronaldo, massimo marcatore della competizione, per segnare i suoi primi 14 gol aveva impiegato, udite udite, 51 partite. Ovvero 40 in più di Haaland. Leo Messi era arrivato a 14 gol dopo 28 incontri, gli stessi di Karim Benzema. L’altro nuovo fenomeno del calcio mondiale, Kylian Mbappé, ha avuto bisogno di 24 partite come Drogba. Un po’ meglio ha fatto Neymar, che ha segnato 14 gol nei primi 22 match come Lewandowski e Luis Suarez. Chi si è avvicinato maggiormente al norvegese? Van Nistelrooy e Shevchenko, rispettivamente con 18 e 19 partite. Ma soprattutto Harry Kane: all’uragano del Tottenham sono servite 17 partite per segnare 14 gol. Comunque 6 in più rispetto a Haaland.