Hakimi, l'ammazza-Inter: "Gol e vittoria, il miglior regalo di compleanno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"I gol e la prestazione della squadra sono stati un bellissimo regalo di compleanno per me". Achraf Hakimi, mattatore della sfida di ieri sera tra Borussia Dortmund e Inter con una doppietta, ha espresso tutta la sua gioia ai canali ufficiali dei gialloneri dopo la vittoria per 3-2. "Sono davvero contento e fortunato", ha aggiunto il laterale marocchino che appena due giorni fa ha compiuto 21 anni.