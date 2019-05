Hazard, Chelsea, stop della FIFA e Real: il futuro tra addio e accordi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Eden Hazard, il Chelsea, il blocco del mercato dei Blues e il Real Madrid. Quattro tessere di un domino che aspetta di trovare il modo di far incastrare tutto, ma la decisione della FIFA, in attesa del TAS, rischia di complicare e non poco il futuro del belga in Liga. Andiamo con ordine. Da tempo ormai è noto che Zinedine Zidane voglia il numero 10 del Chelsea per iniziare il suo nuovo corso alla Casa Blanca ma proprio la decisione dello stop di due sessioni per gli inglesi potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al Real, anche se c'è un però da non sottovalutare.

Contratto in scadenza - L'attuale contratto di Eden Hazard con il Chelsea terminerà il 30 giugno del 2020 e se non dovesse arrivare il rinnovo, cosa che per il momento non è certo da escludere, i Blues sarebbero praticamente costretti a cederlo, visto che è impensabile che il giocatore possa lasciare Londra a parametro zero tra poco più di un anno. Ecco perché Zidane spera che possa essere lo stesso belga a decidere di chiedere al Chelsea la cessione.

Riconoscenza - Hazard non ha mai però rotto con il suo club e le parti, nonostante non sia arrivato il rinnovo, non sono certo ai ferri corti: per questo motivo potrebbero anche arrivare a un accordo che potrebbe soddisfare tutti, tranne che il Real Madrid. Visto il blocco del mercato non è da escludere che il Chelsea chieda al giocatore di rinnovare anche solo per un'altra stagione con la promesso di cederlo poi nell'estate 2020, mettendo magari una clausola rescissoria che possa favorire il club che deciderà di acquistarlo.