Hector Herrera si allontana dalla A. L'Atletico Madrid passa in pole

Passi avanti dell'Atletico Madrid nell'asta per Hector Herrera, centrocampista messicano in scadenza di contratto con il Porto. Secondo il quotidiano madrileno As, sarebbe stato Diego Simeone in persona a convincere il giocatore a scegliere i Colchoneros nonostante offerte altrettanto allettanti dal punto di vista economico provenienti da Inter, Roma e Arsenal.