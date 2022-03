ufficiale Atletico Madrid, Herrera in MLS da giugno. Il messicano volerà a Houston

Héctor Herrera vola negli Stati Uniti. Lo Houston Dynamo ha annunciato ufficialmente il tesseramento del centrocampista messicano, attualmente in forza all'Atlético Madrid. 31 anni, Herrera si trasferirà in MLS in estate, una volta terminato il suo contratto con i colchoneros. Siglato un accordo fino al 2024 con opzione per un'ulteriore stagione.