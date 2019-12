© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Ibra potrebbe tornare in Serie A un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Adem Ljajic, attaccante serbo con un passato tra Fiorentina, Roma, Inter e Torino, oggi in Turchia al Besiktas. Secondo quanto riportato dal portale Fanatik il giocatore è in rotta con il club bianconero e a gennaio potrebbe salutare. Su di lui ci sono le attenzioni di Udinese ed Hellas Verona.