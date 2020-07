Hellas: il cuore oltre l'ostacolo, anche quando non basta. Attesa per Kumbulla

vedi letture

Un k.o. fisiologico, alla luce di quella che si stimava essere la riserva d'energie della squadra alla vigilia della sfida. All'Olimpico l'Hellas barcolla, incassa, ma non capitola, se non nel risultato finale. Una disamina coerente della prestazione di ieri non può di certo essere manchevole del tema, centralissimo, dello sforzo immane cui diversi giocatori chiave sono stati sottoposti negli ultimi tempi.

È un discorso che vale per tutti, vien da dire. Ma la realtà dei fatti è che nelle ultime settimane le possibilità di turnazione per Juric sono state limitate, quasi eufemisticamente. È un concetto più volte rimarcato dal tecnico di Spalato, che aveva spesso evidenziato come molti dei suoi uomini si stessero spingendo oltre i propri limiti. Stato dell'arte che l'allenatore degli scaligeri ha provato a tamponare con l'esclusione eccellente di Rrahmani, sempre impiegato sin qui, e con l'estrosità di un tridente leggero, meno fisico e più tecnico.

Eppure il film della gara riserva un finale a sorpresa, sotto questo profilo: una squadra, l'Hellas, che dà fondo ad ogni singola goccia di carburante e chiude quasi all'arrembaggio, più con i nervi che con uno schema armonico, ma con uno spirito battagliero che è ormai marchio di fabbrica. "I miei ragazzi mi sorprendono sempre di più", dirà nel post-gara Juric. Che intanto può godersi la salvezza aritmetica, certificata dai risultati maturati ieri. Non che ce ne fosse bisogno, dopo il superamento della soglia dei quaranta punti.

La nota in assoluto meno lieta della serata è stato certamente l'infortunio occorso a Kumbulla, costretto ad uscire nel primo tempo per via di un problema al flessore. Nelle prossime ore l'italo-albanese dovrebbe sottoposto agli accertamenti del caso, che faranno luce sull'entità dell'infortunio.