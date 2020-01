Hellas in scioltezza, 2-0 al Lecce al 45': gol di Pessina e Dawidowicz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo a senso unico al Bentegodi. L'Hellas domina contro il Lecce e va al riposo in vantaggio per 2-0: di Dawidowicz e Pessina le reti che per il momento decidono l'incontro.

Gol spartiacque - Eppure, i salentini sembravano essere in giornata. Buone trame, grande attenzione e pochi rischi corsi per più di un terzo di gioco. Lapadula ha una grande occasione dopo pochi minuti, ma si fa ribattere il tiro sulla linea da Rrahmani, peraltro in posizione irregolare. A fare la differenza, come spesso accade nelle partite equilibrate, sono le palle inattive, che premiano il Verona al 19': Babacar si perde Dawidowicz, bravo a girare sul palo opposto un bell'assist di Veloso sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. La squadra di Liverani si disunisce e comincia a sbandare pericolosamente; Gabriel (costretto a uscire poco dopo) salva su Amrabat e Di Carmine, poi Kumbulla si divora il 2-0 da due passi. Il raddoppio è rimandato solo di qualche minuto: al 34' Pessina si smarca sul secondo palo e batte in tuffo Vigorito, sfruttando al meglio un cross al bacio di Lazovic. A tempo scaduto il Lecce prova a riaprire i giochi: prima Lapadula manda fuori con un diagonale da buona posizione, poi Majer (entrato al posto di Lucioni) colpisce la traversa con un siluro dalla distanza.