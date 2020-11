Hellas, Juric: "Non meritavamo di perdere. Gli siamo passati sopra"

vedi letture

Ivan Jurić, tecnico dell'Hellas Verona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Hellas-Sassuolo 0-2, valevole per l'8ª giornata della Serie A TIM 2020/2021:

"Capita di prendere qualche legno - dichiara l'allenatore dei gialloblù -. A volte abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo ma, oggi, abbiamo dominato, gli siamo passati sopra. Loro hanno fatto due tiri e ci hanno fatto due gol. Questa è la prima partita in cui la squadra ha giocato come volevo io ma siamo stati sfortunati".

Sul gioco: "Penso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, anche qualcosa oltre. Abbiamo fatto una grande partita. Ci sono state volte in cui abbiamo raccolto di più di quanto meritavamo e, oggi, l'abbiamo pagato. Mi dispiace che sia stato contro il Sassuolo che è una squadra forte, fatta di campioni e con un bel gioco. Ripeto, però, non c'è stata partita, gli siamo passati sopra. Questa è la mia sensazione. Il calcio ti dà, il calcio ti toglie".

Sul tandem Kalinic-Di Carmine: "Penso che hanno fatto bene. Per la prima volta, al Verona, ho due attaccanti che lavorano bene insieme. Ci sono state tante situazioni in cui avremmo potuto fare meglio... dispiace tanto!".

Sul Sassuolo: "In tutta la partita abbiamo concesso poco a questi campioni come Berardi, Boga e Locatelli. Nelle poche occasioni che hanno avuto, ci hanno segnato".

Sulle possibilità del Sassuolo di vincere lo Scudetto: "Apprezzo molto Roberto, lui non ha mai mollato neanche nei momenti in cui lottava per non retrocedere. Cura molto i dettagli, prende i giocatori che gli piacciono. Oggi hanno vinto come una grande squadra. Possono competere per lo Scudetto. Vedo che le altre, che hanno tanti nazionali, fanno un po' di fatica in più, quindi perché no"