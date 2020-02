vedi letture

Hellas, Juric: "Quota salvezza sarà a quaranta. Serve pedalare tanto e bene"

Quota salvezza? "Penso quaranta punti, con le vittorie di quelle sotto". Parola di Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, a meno uno dalla gara contro il Cagliari. "Per stare tranquilli ci vogliono quei punti, bisogna pedalare ancora tanto e fare bene. L'Europa? Non ci penso, non che non voglia. La squadra deve andare al massimo fino alla fine, non vedo ragioni perché non debba andare così. Ci possono essere difficoltà, ma dobbiamo andare forte. Non ci devono essere cali".