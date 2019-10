Hellas, Lazovic: "Sappiamo di dover dare più del 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Darko Lazovic, centrocampista dell'Hellas Verona, a Sky Sport prima della gara contro la Sampdoria:

"Abbiamo preparato questa partita come tutte le altre, sappiamo di dover dare più del 100%. La Sampdoria non vive un momento facile e vuole fare punti, ma anche noi vogliamo fare bene. Se è una partita speciale per il mio passato? Non so cosa dire. Al Genoa ho giocato 4 anni, ma ora sono dell'Hellas e penso solo a vincere oggi per questa squadra".