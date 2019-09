Hellas-Milan, Piatek raddoppia ma il 2-0 non è valido: carica sul portiere

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il gol dell'1-0, Krzysztof Piątek segna anche il raddoppio per il Milan e la sua doppietta personale, ma non finirà sul tabellino: il 2-0 del Milan sul Verona, ancora a firma del centravanti polacco, è infatti annullato da Manganiello, aiutato ancora dal VAR. Di nuovo protagonista Calhanoglu: botta da fuori del turco, Silvestri controlla in due tempi. L'irruente scivolata del centravanti rossonero fa sfuggire la sfera alle mani del portiere e la fa carambolare in rete. L'arbitro dapprima sembra intenzionato a convalidare, poi approfitta del monitor in campo e ravvisa la netta carica di Piatek ai danni dell'estremo difensore avversario: decisione inevitabile, la gara resta sull'1-0 in favore dei rossoneri.