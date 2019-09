© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariusz Stepinski, attaccante dell'Hellas Verona, ha analizzato a Sky Sport il pareggio di questa sera contro l'Udinese: "Un punto solo? È stata una partita dura. Peccato per le occasioni non sfruttate, ma abbiamo una buona base su cui lavorare. Parata pazzesca di Musso? In parte, ma potevo fare meglio io...".