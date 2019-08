© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miguel Veloso, giocatore dell'Hellas, ha parlato nel post partita ai microfoni di Danz: "Siamo abituati a giocare in sofferenza, abbiamo dimostrato spirito di gruppo e questo ci ha fatto pareggiare la partita con una bella squadra come il Bologna. Io capitano? E' stata una scelta del mister, è un altro compito per me, poter aiutare i più giovani, si deve lavorare ma con questo spirito possiamo raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Il mio compito è lavorare ed aiutare i compagni, anche se siamo in dieci, cercando di lottare fino alla fine per il nostro obiettivo che è la salvezza".