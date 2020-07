Hellas Verona-Atalanta, Zapata sblocca la sfida: 1-0 al Bentegogi, nerazzurri in vantaggio

L'Atalanta passa in vantaggio grazie al solito Duvan Zapata. Errore in fase di impostazione di Gunter, il colombiano ruba palla e di forza arriva in area: Silvestri tocca, ma non può fare nulla. Al 50' gli ospiti passano in vantaggio, diciassettesimo gol in campionato per l'attaccante numero 91.