Hellas Verona, concluso il periodo di autoisolamento. Zaccagni completamento ristabilito

Si chiude oggi il periodo di autoisolamento per l’Hellas Verona. Sono passati, infatti, i quattordici giorni fissati dalle disposizioni sanitarie in essere da quando è stata rilevata la positività al tampone per il Coronavirus di Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ultima avversaria del Verona prima del blocco del campionato. Da allora - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è scattato l’obbligatorio stop ai contatti esterni per i giocatori gialloblù, come pure per i dirigenti e per lo staff tecnico.

Tutto ok - Mattia Zaccagni è l’unico, nello spogliatoio dell’Hellas, che sia stato contagiato dal Covid-19. La sua situazione si è risolta appieno, Zaccagni si è ripreso. Ha accusato soltanto un lieve rialzo della temperatura, poche linee di febbre, per cui è stato sottoposto all’esame che ha rilevato che è stato colpito dal virus. Zaccagni è sempre stato in buone condizioni. Nelle scorse ore ha pubblicato tramite Instagram una foto in cui fa sapere di aver ricominciato anche a svolgere dell’attività fisica. I timori sono passati, anche se non è possibile ancora stabilire quando ci sarà il ritorno a Peschiera del Garda per svolgere gli allenamenti.