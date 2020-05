Hellas Verona, destino in bilico per Borini ma ci sono margini per la permanenza

Fabio Borini si è rilanciato scegliendo l'Hellas Verona a gennaio ma il suo futuro è incerto. Il contratto è pesante e le sirene di mercato suonano con insistenza, soprattutto dalla Premier. Però i margini per una permanenza in gialloblu ci sono, sia per la volontà del calciatore che di quella del club veneto. Presto per dire come andrà a finire, ma rispetto ad altri profili che sembrano destinati a partire senza appello, come per esempio Pessina, l'attaccante deve ancora decidere il suo destino. A riportarlo è Il Corriere di Verona.