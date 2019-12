Hellas Verona, Di Carmine: "Peccato. Ora rimbocchiamoci le maniche"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La doppietta di Samuel Di Carmine non è bastata al Verona per uscire imbattuto dal campo dell'Atalanta. Il centravanti dell'Hellas è però felice almeno per la propria prestazione personale, ai microfoni di Sky Sport 24: "Sono contento per la doppietta, per un attaccante è fondamentale. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo e il risultato ci lascia un po' di amaro in bocca".

Avete dato filo da torcere a tutti, magari barattereste i complimenti con qualche punto in più?

"Sicuramente. L'importante è fare punti, per raggiungere il prima possibile il traguardo della salvezza. Ci rimboccheremo le maniche".

Juric tra gli allenatori emergenti. Che tecnico è?

"Ha tantissimo carattere, tantissima grinta. La settimana ci fa spingere al massimo, nessuno deve rallentare e questa è la forza della squadra. Ha costruito un gruppo forte, i risultati sono il frutto di tutto questo".

Come Caputo, hai dimostrato che anche i bomber di categoria possono fare bene in A. Come è andato il tuo impatto col massimo campionato?

"L'inizio è stato difficile. Mi sono infortunato subito, poi c'è stato il rigore sul palo con la Juve, poi un altro infortunio. Per fortuna ora i risultati stanno arrivando".

Siete la sorpresa del campionato.

"All'inizio qualche paura ce l'avevamo, però con la voglia che ci ha trasmesso il mister settimana dopo settimana abbiamo visto che possiamo dare filo da torcere a tutti e siamo contenti".