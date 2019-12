Hellas Verona, Juric: "Male nel 1° tempo, dobbiamo migliorare la rosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Torino in rimonta, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Al di là dei gol presi, nel secondo tempo è stato un altro Verona che ha giocato, non ha mollato, è riuscito a recuperare una gara difficile. Nel primo tempo il Torino ci hanno sovrastato, non ce lo possiamo permettere ma i giocatori se non hanno la testa giusta non riescono a dare il meglio e con un 1-0 a fine primo tempi ci è andata bene. E' la prima volta che non sono contento, dopo i primi 45 minuti per la prestazione, abbiamo bisogno di essere al 100%, di migliorare la rosa per salvarci, dobbiamo fare il possibile".