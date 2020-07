Hellas Verona, Juric verso la permanenza in gialloblu: c'è l'accordo con Setti

vedi letture

Buone notizie per il Verona. L'edizione odierna de L'Arena parla di un accordo trovato fra il presidente gialloblu e Ivan Juric per la permanenza del tecnico in riva all'Adige. Prima stagione davvero positiva per il tecnico ex Genoa sulla panchina gialloblu con la formazione scaligera che, al momento, occupa la nona posizione in classifica