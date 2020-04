Hellas Verona, Kumbulla pezzo pregiato: l'Inter lo vuole e il prezzo non scende

Marash Kumbulla sarà uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato. Il difensore centrale dell'Hellas Verona piace a tanti, a cominciare dall'Inter, che lo ha inserito in cima alla lista dei desideri per la difesa di Conte. La valutazione prima del Covid-19 aveva già raggiunto i 30 milioni di euro e nonostante l'economia del pallone verrà ricalibrata dopo l'emergenza, per un talento di 20 anni come lui, la flessione sarà decisamente bassa. Il club gialloblu si prepara a dare vita a una vera e propria asta, e se le offerte raggiungeranno la cifra pensata da Setti, allora l'affare si potrà chiudere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.