Hellas Verona, l'ex Juric padrone del destino del Genoa: "Faremo una partita seria"

Sarà anche Ivan Juric, ex cuore genoano, a decretare il destino del Genoa, invischiato nella lotta salvezza contro il Lecce. Alla vigilia del suo derby del cuore, l'allenatore dell'Hellas Verona si è così espresso sulla questione in conferenza stampa, riferendosi anche alle parole del presidente del Lecce Sticchi Damiani: "È una situazione così. Mi è dispiaciuto per le parole del presidente del Lecce, che si è corretto. Andremo là per fare la nostra partita, tutto il resto mi dà fastidio. Poi è vero che io sono un ex, e che Veloso è sposato con la figlia del presidente. Ma noi andiamo là per fare una partita seria".

