Hellas Verona, occhi puntati su Ninkovic dell'Ascoli. Il serbo a fine anno cambierà aria

Nonostante abbia un altro anno di contratto il trequartista dell’Ascoli Nikola Ninkovic lascerà il club a fine stagione.Sul serbo è infatti forte l’interesse dell’Hellas Verona di mister Juric che ne appreezza le qualità che ha avuto modo di vedera da vicino nel breve parentesi comune al Genoa. Lo riferisce il Corriere Adriatico spiegando che appare difficile che il giocatore possa rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 e che anzi potrebbe chiedere la risoluzione del contratto a fine stagione per accasarsi altrove a parametrzo zero. Non prima però di aver dato il suo contributo alla causa marchigiana da qui al termine del campionato.