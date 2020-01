© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri sono emerse alcune dichiarazioni dell'entourage di Claude Adjapong, terzino destro classe 1998 di proprietà del Sassuolo attualmente in prestito all'Hellas Verona, in merito alla possibilità che il suo assistito affronti una nuova esperienza in Serie A nella seconda parte di stagione. Oggi, però, dalle colonne de Il Mattino arriva una pista di mercato per il giocatore dalla Serie B. Stando al quotidiano campano Adjapong è infatti emerso come nome caldo per la retroguardia della Salernitana.