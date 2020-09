Hellas Verona, per l’attacco spunta il tedesco Ducksch dell’Hannover

L’Hellas Verona continua a monitorare il mercato degli attaccanti e rivolge il proprio sguardo verso la Germania. Secondo Calciohellas.it il club veneto avrebbe infatti messo nel mirino Marvin Ducksch, classe ‘94, in forza all’Hannover dove ha segnato 15 reti in 28 presenze nell’ultima stagione. L’Hellas avrebbe avanzato una prima proposta per averlo in prestito con diritto di riscatto e attenderebbe ora la risposta del club tedesco.