Hellas Verona, Silvestri: "Napoli grande squadra, serve la gara perfetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, prima della sfida contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Napoli grande attacco e noi grande difesa? Loro sono una grandissima squadra, forte e competitiva sia per il campionato che per la Champions League. Per uscire con un risultato da qui serve la gara perfetta".