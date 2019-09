Hellas Verona, Silvestri: "Orgoglioso per le 50 presenze, ma c'è rabbia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le principali dichiarazioni del portiere gialloblù, Marco Silvestri, rilasciate al termine di Juventus-Hellas Verona, 4a giornata di Serie A TIM: "Sconfitta? Peccato, abbiamo fatto una partita ad alto livello subendo un gol su rigore e su un tiro deviato. Meritavamo almeno un punto. I due gol? Nella prima occasione ho visto l'attimo in cui è partita la palla. Poi con la deviazione la palla ha preso un effetto strano ed è entrata. Il rigore non me lo sarei aspettato centrale da Ronaldo. Conclusioni dopo Milan e Juve? Ce la siamo giocata dando del filo da torcere a due grandi formazioni. Possiamo dire la nostra contro tutte le squadre. Tifosi? Anche stasera sembrava di essere al Bentegodi, erano tantissimi e penso siano orgogliosi di quello che stiamo mettendo in campo ogni gara", riporta Hellasverona.it.