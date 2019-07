© foto di Dimitri Conti

Tutto secondo programma. Hernani è sbarcato a Parma per dare il via alla sua avventura alla corte di mister D'Aversa. Intercettato da 'Sky' in aeroporto, queste le sue prime dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qui. Il mio primo obiettivo è che oggi vada tutto bene con le visite mediche, poi penserò a tutto il resto. Credo il Parma sia la piazza migliore per me. Adriano? Spero di poter fare proprio come lui".

Hernani è arrivato al Parma dallo Zenit San Pietroburgo con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.