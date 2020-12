1 settimana al mercato - Cagliari, testa ancora su Nainggolan. E Pavoletti può dire addio

vedi letture

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

CAGLIARI

Il Cagliari, per assecondare le necessità palesate dal tecnico Eusebio Di Francesco, potrebbe intervenire sul mercato con almeno 2-3 nomi in entrata. E proprio come in estate, le energie, almeno nella prima parte di gennaio, saranno canalizzate verso Radja Nainggolan. La fumata nera estiva è alle spalle, il Ninja non ha spazio nello scacchiere di Conte e probabilmente forzerà la mano per l'addio. Ecco che il Cagliari, dopo lo scorso anno, tornerà con forza a lavorare su di lui.

Le alternative al Ninja e le uscite - Non dovesse concretizzarsi il ritorno, la società sarda ha individuato in Bourabia del Sassuolo la prima alternativa, ma piace anche Walace dell'Udinese. Un rinforzo è atteso anche a destra, piace Depaoli con Faragò che sarebbe in quel caso proposto alla Sampdoria. Quindi le uscite: Pavoletti ha molto mercato, Nandez partirà solo per la clausola da 36 milioni. Chi sembra vicinissimo all'addio è invece Pisacane. Oltre al difensore, si cercherà una sistemazione anche per Pereiro e Cerri. Ma ogni eventuale offerta, anche per i big, sarà comunque presa in considerazione.