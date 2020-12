1 settimana al mercato - Lazio, rinforzo sulle fasce? Caso Caicedo

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

LAZIO

Il mercato in entrata dipenderà moltissimo da Senad Lulic, esterno che dovrebbe prendere il posto di un Fares che ha avuto qualche impaccio fisico nelle ultime settimane. Se il bosniaco dovesse essere abile e arruolabile, allora la Lazio potrebbe anche rimanere ferma. Altrimenti servirebbe un esterno a sinistra, con il nome di Tommaso Augello della Sampdoria come possibile arrivo.

CASO CAICEDO - In più Inzaghi e Lotito devono fare i conti con l'ecuadoregno, intenzionato ad andare via per la seconda volta in pochi mesi. Questo perché vorrebbe giocare titolare dopo i gol segnati soprattutto negli ultimi minuti. Piace alla Fiorentina: con il suo addio ci potrebbe essere un nuovo inserimento in lista. In più c'è la cessione di Vavro: lo slovacco del Copenaghen può andarsene, con il Fenerbahce come possibile destinazione.